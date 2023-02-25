«تسفير عمالة».. القصة الكاملة لخطف صاحب شركة عامل في السلام

«خد فلوسي علشان اشتغل بره مصر، ولم يفِ بوعده، ورفض يرجع فلوسنا» بهذه الكلمات أدلى عامل بأقواله أمام نيابة السلام الجزئية، في واقعة اتهام صاحب شركة بخطفه.

أقوال الضحية

وتابع الضحية، أنه تفاجأ بصاحب شركة تسفير عمالة برفقته سلاح ناري، وعدد من الأشخاص، واصطحبوه عنوة خارج منزله، وتوجهوا به إلى مقر الشركة، ظنًا منهم أنه سرق سيارته، بسبب خلافات مالية.

وأضاف أن بينهم خلافات حيث إن والده أعطى صاحب الشركة مبلغ مالي مقابل تسفيره للعمل بالخارج، ولكن الأخير لم يفِ بوعده، وماطله في رد الأموال، ولكن والده غافله واستولى على السيارة مقابل مستحقاتهم المالية، فتوجه له وخطفه عنوة وعندما وجد السيارة أطلق سراحه.

- تفاصيل البلاغ

تلقى قسم شرطة السلام أول، إخطارًا من إحدى السيدات، تفيد أنها حال تواجدها بمسكنها فوجئت بحضور عدة أشخاص من بينهم صاحب شركة تسفير عمال، خطفوا شقيقها.

فى وقت لاحق حضر شقيق المُبلغة - المجنى عليه- للقسم واتهم صاحب الشركة المشكو فى حقه باختطافه وإطلاق سراحه عقب ذلك.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى تواجد المشكو فى حقه بمنطقة الهرم بالجيزة.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وتبين أنه مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج، مقيم بالجيزة.

بمواجهته اعترف بارتكاب واقعة خطف المجنى عليه لذات السبب، وعقب عثوره على السيارة ملكه أطلق سراحه حيث اعتقد أنه وراء سرقتها.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة.