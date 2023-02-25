«العدل» تواصل جهودها للتيسير على المواطنين بفروع جديدة للشهر العقارى

تواصل وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل، التيسير على المواطنين من خلال افتتاح مكاتب توثيق جديدة مميزة، بالمولات والمحلات العامة، من أجل تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين، خلال الفترة المسائية.

آخر تلك الفروع التي افتتحها المستشار عمر مروان، هي 3 فروع جديدة، بمدينة أكتوبر ج (فرع توثيق داندي ميجا مول - فرع توثيق دولفين مول في محافظة الجيزة، للعمل خلال الفترة المسائية، وكذا فرع توثيق 6 أكتوبر ثان المميز والذي تم نقله من الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر إلى مقره الجديد بمول أكتوبر فيستيفال سيتي بالتوسعات الشمالية) وبدأ العمل بها رسميًا في الفترة المسائية

وبذلك يصبح إجمالي عدد الفروع التي تعمل خلال الفترة المسائية 98 فرع توثيق، وذلك من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً.

افتتاح فروع توثيق بـ9 محافظات

وفي 9 فبراير الماضي أصدر المستشار عمر مروان، عدة قرارات وزارية بافتتاح 12 فرع توثيق جديدًا في فروع شركات "اتصالات مصر- أورانج - وي"، إتاحة العمل بها في الفترة المسائية.

وذلك في 9 محافظات هي "القاهرة – الجيزة – المنوفية – الشرقية – الدقهلية – الإسماعيلية – بني سويف – أسيوط – سوهاج"، ليصبح إجمالي عدد الفروع التي تعمل خلال الفترة المسائية 94 فرعًا، وذلك من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً، وكذا افتتاح 4 فروع توثيق أخرى جديدة في محافظة الإسكندرية.

كما أصدر عدة قرارات وزارية بافتتاح 8 مأموريات للشهر العقاري بالتجمعات العمرانية الجديدة موزعة على 8 محافظات "القاهرة – الجيزة – القليوبية – دمياط – مرسى مطروح – سوهاج – قنا – أسوان".