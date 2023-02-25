كشف لغز فيديو على «فيسبوك» بسرقة «توكتوك» في بولاق الدكرور

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات ما تم تداول على موقع "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على مركبة "توك توك" قيادة أحد الصبية وضبط مرتكبى الواقعة.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه وباستدعائه أفاد بأنه حال سيره بدائرة قسم شرطة المرج استوقفه أحد الأشخاص واصطحبه إلى منطقة بولاق الدكرور بالجيزة وطلب منه مساعدته فى نقل "تليفزيون" إلى مركبة "التوك توك" وحال دخول المجنى عليه الشقة فقد الوعى وفوجئ بأنه ملقى بدائرة مركز شرطة أوسيم وتم نقله للمستشفى بمعرفة الأهالى وتبين سرقة مركبة "التوك توك" وبتكثيف التحريات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، شقيقه "لإحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب التخدير، وأضاف أحدهما أنه عقب دخول المجنى عليه للشقة المشار إليها قدموا له مأكولات بها "أقراص منومة" لتخديره إلى أن فقد وعيه وقاما بالتخلص منه بمكان العثور عليه والاستيلاء على المركبة وبيعها لأحد الأشخاص "تم ضبطه" وبحوزته مركبة "التوك توك" المستولى عليها وبمواجهته أقر بشرائه مركبة "التوك توك" وأفاد بعدم علمه كونها من متحصلات واقعة سرقة، كما تم بإرشادهما ضبط المادة المخدرة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.