سير المُقرئين المصريين فى «مصر دولة التلاوة» للشيخ على جمعة

تعرض الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الجزء الرابع من السلسلة الدينية للشيخ على جمعة خلال رمضان المقبل، تحت عنوان «مصر دولة التلاوة»، تقديم الإعلامى عمرو خليل.

وبدأت الشركة تقديم السلسلة منذ موسم رمضان ٢٠٢٠ التى حملت حينها عنوان «مصر أرض الأنبياء»، ثم قدمت الموسم الثانى فى العام الذى تلاه تحت عنوان «مصر أرض الصالحين»، ثم الثالث فى رمضان الماضى، تحت اسم «مصر أرض المجددين».

وعكف فريق العمل، خلال الفترة الماضية، على تصوير حلقات البرنامج الذى يقدم رؤية لطبيعة تلاوة القرآن فى مصر، وكيف انتشرت أصوات القراء المصريين المميزة فى العالم الإسلامى بأكمله، وكيف حققوا ذلك النجاح بمواهبهم وإمكاناتهم الفائقة.