محاكمة شاب انتحل صفة ضابط شرطة بالمقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم السبت، إحالة شاب إلى محكمة الجنح؛ لاتهامه بالنصب وانتحال صفة ضابط شرطة على «فيسبوك»؛ لجمع تبرعات بمنطقة المقطم.



تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم بقيام أحد الأشخاص بالتواصل معه عبر حساب شخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" "يضع صورة شخصية يرتدى خلالها زى ضابط شرطة.

وطلب منه مساعدته فى جمع تبرعات لتدبير مبلغ مالى لعلاج حالة مرضية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.