السبت 25 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب غرقًا فى نهر النيل بمركز نجع حمادى

غريق
غريق

لفظ شاب أنفاسه الأخيره، اليوم السبت، عقب سقوطه بنهر النيل بنجع حمادي وغرقه مما أدى إلى وفاته.

 

وانتقل رجال الأمن لمكان الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، يفيد ورود بلاغ بمصرع شاب غرقًا بنهر النيل، وتبين مصرع شاب في العقد الثاني من العمر، غرقًا بنهر النيل، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى نجع حمادي العام ببهجورة تحت تصرف الجهات المختصة.

 

جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

الإجراءات القانونية اللازمة الجهات المختصة أنفاسه الأخيرة اليوم السبت اللواء مدير أمن قنا شاب فى العقد الثانى من العمر مصرع شاب مشرحة المستشفى مركز نجع حمادي

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وائل لطفي

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