مصرع شاب غرقًا فى نهر النيل بمركز نجع حمادى

لفظ شاب أنفاسه الأخيره، اليوم السبت، عقب سقوطه بنهر النيل بنجع حمادي وغرقه مما أدى إلى وفاته.

وانتقل رجال الأمن لمكان الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، يفيد ورود بلاغ بمصرع شاب غرقًا بنهر النيل، وتبين مصرع شاب في العقد الثاني من العمر، غرقًا بنهر النيل، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى نجع حمادي العام ببهجورة تحت تصرف الجهات المختصة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.