محافظ الغربية يشهد ختام فعاليات بطولة دوري الشطرنج بمدرسة طلعت حرب بالمحلة

شهد الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية، مساء اليوم، ختام فعاليات بطولة دوري الشطرنج بمدرسة طلعت حرب الثانوية بنين بالمحلة الكبرى، والتي أقيمت بين مدارس ١٠ إدارات تعليمية على مستوى المحافظة، بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد خلاف رئيس منطقة الغربية للعبة الشطرنج، وعدد كبير من أولياء أمور الطلاب.

وكانت قد انطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات ختام أول بطولة لدوري الشطرنج في المدارس بالغربية بين طلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وإشراف ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، و المحاسب محمد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج، وذلك بمدرسة طلعت حرب الثانوية بنين بالمحلة الكبرى.

واشترك في البطولة نحو ١٢٠ طالبًا وطالبة في مراحل التعليم المختلفة من ١٠ إدارات تعليمية، بعد إجراء التصفيات الأولية في الإدارات التعليمية لاختيار ممثلين للإدارة من الطلبة والطالبات.

وتم تقسيم المسابقة إلى ٣ بطولات طبقاً للمرحلة الدراسية، تتضمن دوري المرحلة الابتدائية، ودوري المرحلة الإعدادية، ودوري المرحلة الثانوية، كما تم وضع جوائز مالية وعينية للإدارات التعليمية الفائزة في كل مرحلة، تشمل المركز الأول كأس الدوري وجائزة مالية قدرها ٥٠٠ جنيه و ٤ ميداليات ذهبية لطلاب الإدارة، والمركز الثاني ٤ ميداليات فضية لطلاب الإدارة، والمركز الثالث ٤ ميداليات برونزية لطلاب الإدارة.

وفي ختام فعاليات البطولة مساء اليوم، قام الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية، بتوزيع الجوائز على الفائزين.

كما قام المحاسب محمد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج، بتكريم الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية ومنحه درع المنطقة.