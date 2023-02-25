السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس «القاهرة الجديدة» يعقد عدة لقاءات لحل مشاكل سكان دار مصر وجنة

القاهرة الجديدة
القاهرة الجديدة

عقد المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز القاهرة الجديدة، عدة لقاءات واجتماعات، اليوم السبت، مع سكان دار مصر بمختلف مراحلها ومشروع جنة للإسكان الفاخرة؛ لسماع شكاوى المواطنين ومقترحاتهم لتطوير الخدمات.

واستهل الغيطي يومه باجتماع موسع مع سكان كمبوند دار مصر المرحلة الثانية (الأندلس) ثم كمبوند دار مصر القرنفل وتلا ذلك اجتماعا لسكان كمبوند (جنة)، متمنين دوام التوفيق في إدارة المدينة والوصول بها إلى أفضل حال.

وقد تطرق رئيس الجهاز القاهرة الجديدة الحديث بشكل عام عن بعض مشاكل الكمبوندات (النظافة – صيانة الطرق- مشاكل المياه... إلخ).

وأعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطي أن المرحلة القادمة ستشهد تطويرا في جميع قطاعات العمل داخل المدينة وأن العمل بشكل متواصل ومكثف على مدار اليوم للقضاء على كل مظاهر العشوائية بالمدينة وضرورة تطبيق القانون بكل حزم على جميع المخالفات والإشغالات والتعديات بالكمبوند وبالأخص تغيير النشاط من سكنى إلى النشاط آخر.

وقال إن المالك الذي يوم بتأجير الوحدة لعمال يعتبر تحويل الوحدة من سكنى إلى (سكنى فندقي) وهذا مخالف للقانون وفي هذه الحالة يتم تطبيق اللائحة العقارية على المالك.

وأكد الغيطي ضرورة طرح أراضي الخدمات بالكمبوندات لتوفير جميع الخدمات السكان مع ضرورة تأمين الكمبوند بأسوار مؤقتة من ناحية أرض الخدمات لحين الانتهاء من الطرح والترسية والبدء في البناء.

ونوه رئيس جهاز القاهرة الجديدة بأنه على جميع السكان ضرورة السير في إجراءات اتحاد الشاغلين لكل كمبوند طبقاً للقانون للحفاظ على الكمبوند، مضيفا أنه تم التأكد على التنفيذيين بالجهاز بضرورة استمرار التواصل مع السكان وتلبية جميع طلباتهم بما لا يتعارض مع القانون وكراسة الشروط المنظمة لذلك.

اتحاد الشاغلين اجتماع موسع القاهرة الجديد المهندس عبد الرءوف الغيطي المشاكل سكان طرح اراضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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