السبت 25 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

باحث سعودى: التفريط فى وحدة مصير مصر والمملكة يؤدى لكارثة فى الإقليم

محمد الساعد
محمد الساعد

قال الكاتب والباحث السياسي السعودي، محمد الساعد، إن ما حدث في ثورة 30 يونيو عام 2013 هو أقصى ما تلقاه أعداء مصر من التحالف السعودي المصري، مؤكدًا أن الدعم العربي والخليجي الذي قدم لمصر هو دعم مستحق لتستعيد مصر دورها ومكانتها.

 

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب لقناة القاهرة الإخبارية: "أعداء مصر كانوا جهزوا أنفسهم للاحتفال باختطافها واحتلالها وجدانيًا وسياسيًا، كانوا يعتقدون أن مصر ستكون لقمة سائغة، في أيديهم، حتى قاد الشعب المصري ثورته ليستعيد بلده".

 

 

محاولات الاغتيال المعنوي لمصر والمملكة لم تتوقف للحظة

وأشار إلى أن الدعم العربي لمصر أثار ألم ومؤامرات من دول وتنظيمات وقوى غربية، هدفهم إسقاط مصر، لكن سقوط مصر وتحولها لدولة فاشلة (لا سمح الله) لا يؤذي مصر فقط، وإنما إفريقيا بالكامل ستصبح قارة فاشلة، وتعود لتاريخ مظلم، مردفًا: "بقاء مصر كدولة رائدة في إفريقيا والعالم العربي مهم للإقليم، لكن الأعداء لا يزالون يعملون ليل نهار لتعكير صفو العلاقة بين البلدين، وهناك محاولات اغتيال معنوي لمصر والسعودية".

 

وأردف: "محاولات الاغتيال المعنوي في مصر دورًا وتاريخًا، وقيادة لم تتوقف ولو للحظة واحدة، الاستثمار في الاغتيال المعنوي للبلدين كبير جدًا، أموال ومخابرات تعمل لإحداث قطيعة بين البلدين، وبث محتوى باتجاه البلدين عالٍ جدًا، استهداف نوعي لتأجيج نار الفتنة، لأن الاستفراد بدولة بعيدة عن الأخرى قد يوفر لهم مناخ تقويتها أو إفشالها".

وأكد أن محاولات الاستهداف وتأجيج الفتنة تسقط تحت أقدام المصريين والسعوديين الشرفاء الذين يؤمنون بقياداتهم وبلدهم وشعبيهم ووحدة المصير، الذي لا يمكن التفريط فيه، وإلا سيؤدي لكارثة في الإقليم بالكامل.

 

اقرأ أيضًا: 

محمد الساعد لـ«القاهرة الإخبارية»: مصر والسعودية أوقفتا مخطط هدم الجدار العربي

مصر السعودية مصر والسعودية وحدة مصير مصر والسعودية القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

حجاج: الدول الإفريقية تحرص على إرسال كوادرها للتدريب في مصر لا أوروبا

محمد الساعد لـ«القاهرة الإخبارية»: مصر والسعودية أوقفتا مخطط هدم الجدار العربى

باراجواى ليست الأولى.. الباز يكشف تاريخ إدراج الإخوان على قوائم الجماعات الإرهابية

الزينى: تراجع كبير فى أسعار الفراخ المحلية قريبًا

البحوث الفلكية تحسم الجدل: زلزال مصر لا علاقة له بتركيا

اتساع البحر الأحمر.. البحوث الفلكية تكشف أسباب حدوث زلازل فى مصر

البحوث الفلكية تنفى وقوع زلزال فى مصر اليوم: «مش هنخبيه»

الباز يفضح كذب حسام الغمرى والإخوان فى فيديو العاصمة الإدارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

وزير الصحة يتفقد مستشفى فارسكور المركزى ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاء

تنظيم داعش الإرهابى يعلن مسئوليته عن مقتل 70 جنديًا فى بوركينا فاسو

قرار بحبس منتحل صفة الفنان ماجد الكدوانى 4 أيام

فتح باب التقدم للمشاركة في المنحة المقدمة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

مسلسلات رمضان 2023.. عرض مسلسل «جميلة» لريهام حجاج على قناة «الحياة»

السجن المشدد 5 سنوات لسائق بتهمة التزوير وانتحال اسم مقاول بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-3»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية: وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية نقطة البداية لأفق سياسى

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال