تكثيف القوافل الطبية بالتعاون مع «حياة كريمة».. قرارات «الأعلى للجامعات» بجامعة الأقصر

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الأقصر.

في هذا السياق نرصد أبرز القرارات للمجلس اليوم.