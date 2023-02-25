بنزيما يقود هجوم ريال مدريد ضد أتلتيكو بالدورى الإسبانى

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد، ضمن لقاءات الجولة الـ23 لبطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجير، ناتشو فيرنانديز.

وسط الملعب: توني كروس، داني سيبايوس، فريدريكو فالفيردي.

الهجوم: ماركو أسنسيو، كريم بنزيما، فينسيوس جونيور.



فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "أندري لونين، لويس لوبيز، خيسوس فاييخو، ألفارو أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش، إدين هازارد، ماريانو دياز، ألفارو".

ويسعى فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لمواصلة نغمة الانتصارات وتقليص الفارق مع غريمه برشلونة، في محاولة لخطف الصدارة والتتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم 2022-2023، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويخوض فريق ريال مدريد مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة للغاية، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على ليفربول الإنجليزي بنتيجة 5-2، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلى الصعيد المحلي، فقد تغلّب ريال مدريد على كلًا من إلتشي برباعية نظيفة، وأوساسونا بهدفين دون رد، في الجولتين الماضيتين من الدوري الإسباني.

في المقابل، يرغب فريق أتلتيكو مدريد، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا وحصد الثلاث نقاط، من أجل تأمين مكانه في المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري الإسباني ومحاولة خطف المركز الثالث.



ويدخل فريق أتلتيكو مدريد هذا اللقاء وسط معنويات جيدة، بعدما فاز على سيلتا فيجو وأتلتيك بيلباو بهدف دون رد في المواجهتين، في الجولتين الماضيتين من الدوري الإسباني.

ويتواجد فريق ريال مدريد حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، خلف غريمه برشلونة صاحب الصدارة برصيد 59 نقطة، أي بفارق 8 نقاط.

بينما يتواجد فريق أتلتيكو مدريد حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، خلف ريال سوسيداد صاحب المركز الثالث بفارق نقطتين فقط.

