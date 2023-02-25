السبت 25 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تنظيم داعش الإرهابى يعلن مسئوليته عن مقتل 70 جنديًا فى بوركينا فاسو

تنظيم داعش
تنظيم داعش

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم السبت، مسؤوليته عن حادث مقتل أكثر من 70 جنديًا وإصابة العشرات واحتجاز خمسة رهائن في كمين نصبه مسلحون لقافلة عسكرية شمالي بوركينا فاسو.

وأشار تنظيم داعش الإرهابي إلى أنه هاجم قافلة كانت تحاول التقدم إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها بالقرب من ديو في منطقة أودلان الساحلية، لافتاً إلى أنه استولى على أسلحة وطارد الجنود لأميال في الصحراء.

وأظهرت الصور التي نشرتها التنظيم الإرهابي 54 جثة في زي عسكري ملقاة في التراب ملطخة بالدماء، فضلا عن أكثر من 50 بندقية هجومية مصادرة وصور لخمسة جنود قالت إنهم أُسروا.

وفى 25 فبراير الجاري، سقط 19 شخصاً على الأقل، بينهم 9 متطوعين في القوات المسلحة، في هجومين في بوركينا فاسو، التي تشهد هجمات متشددين، بحسب ما أفادت مصادر محلية وأمنية، الإثنين.

وقتلت "مجموعة إرهابية"، 12 شخصاً آخرين بينهم متطوعان في يارجاتينا، القرية القريبة من الحدود الشرقية مع توجو وغانا، بحسب مصادر محلية.

وكان 8 أشخاص قتلوا بينهم عاملان في منظمة إنسانية في بوركينا فاسو في هجومين منفصلين نفذهما مسلحون يرجح أنهم إرهابيون.

تنظيم داعش بوركينا فاسو منطقة أودلان داعش الإرهابى قافلة عسكرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

وزير الصحة يتفقد مستشفى فارسكور المركزى ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاء

تنظيم داعش الإرهابى يعلن مسئوليته عن مقتل 70 جنديًا فى بوركينا فاسو

فتح باب التقدم للمشاركة في المنحة المقدمة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

مسلسلات رمضان 2023.. عرض مسلسل «جميلة» لريهام حجاج على قناة «الحياة»

قرار بحبس منتحل صفة الفنان ماجد الكدوانى 4 أيام

صبحي يشهد المؤتمر الختامي للمعرض الرياضي الدولي «سبورتس إكسبو» 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-3»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية: وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية نقطة البداية لأفق سياسى

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال