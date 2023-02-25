تنظيم داعش الإرهابى يعلن مسئوليته عن مقتل 70 جنديًا فى بوركينا فاسو

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم السبت، مسؤوليته عن حادث مقتل أكثر من 70 جنديًا وإصابة العشرات واحتجاز خمسة رهائن في كمين نصبه مسلحون لقافلة عسكرية شمالي بوركينا فاسو.

وأشار تنظيم داعش الإرهابي إلى أنه هاجم قافلة كانت تحاول التقدم إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها بالقرب من ديو في منطقة أودلان الساحلية، لافتاً إلى أنه استولى على أسلحة وطارد الجنود لأميال في الصحراء.

وأظهرت الصور التي نشرتها التنظيم الإرهابي 54 جثة في زي عسكري ملقاة في التراب ملطخة بالدماء، فضلا عن أكثر من 50 بندقية هجومية مصادرة وصور لخمسة جنود قالت إنهم أُسروا.

وفى 25 فبراير الجاري، سقط 19 شخصاً على الأقل، بينهم 9 متطوعين في القوات المسلحة، في هجومين في بوركينا فاسو، التي تشهد هجمات متشددين، بحسب ما أفادت مصادر محلية وأمنية، الإثنين.

وقتلت "مجموعة إرهابية"، 12 شخصاً آخرين بينهم متطوعان في يارجاتينا، القرية القريبة من الحدود الشرقية مع توجو وغانا، بحسب مصادر محلية.

وكان 8 أشخاص قتلوا بينهم عاملان في منظمة إنسانية في بوركينا فاسو في هجومين منفصلين نفذهما مسلحون يرجح أنهم إرهابيون.