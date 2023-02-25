عمرو محمود ياسين يدعم أشرف زكي في انتخابات نقابة المهن التمثيلية

حرص الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين على دعم الفنان أشرف زكي في انتخابات نقابة المهن التمثيلية والتي يترشح فيها على استمراره بمقعد النقيب.

ونشر عمرو ياسين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة للفنان أشرف زكي وعلق عليها قائلًا: “كل الدعم للدكتور أشرف زكي نقيبًا لنقابة المهن التمثيلية.. والدعم بناء على معايشة ورصد لرحلة طويلة من العطاء وتحمل المسؤولية.. يعني هذا التأييد والدعم عن تجربة وثقة.. تجربة نجاح إن شاء الله مستمرة.. مع كامل احترامي وتقديري الكبير لأي مرشح آخر”.

وكانت نقابة المهن التمثيلية أعلنت الفترة الماضية عن فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة، والتي من المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 3 من مارس المقبل داخل نادى النقابة بشارع البحر الأعظم بالجيزة وذلك من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ5 مساءً.

وترشح لمنصب نقيب المهن الموسيقية ثلاثة فنانين وهم كل من الفنان أحمد السيد عبدالمطلب والمعروف بأحمد السيد أبوموسى، والفنان حلمي محمد إبراهيم فودة والمعروف بحلمي فودة، والفنان أشرف زكي.

وتقدم عدد من نجوم الفن للترشح ضمن انتخابات مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، بينهم عدد من نجوم الفن بين أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة النقابة في تجديدها النصفي، والتي فتحت أبواب الترشح على منصب 6 أعضاء والنقيب.

يذكر أن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية سيضم ستة أعضاء يجرى اختيارهم في الانتخابات، بينما انتهت ولاية 6 أعضاء من النقابة، وهم إيهاب فهمي ونهال عنبر وسامي مغاوري وأشرف طلبة ومصطفى حجاج وعفاف رشاد، وجميعهم لهم حق الترشح لدورة أخرى.