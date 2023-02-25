السبت 25 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

شيكابالا والجزيرى يقودان الزمالك أمام الترجى فى دورى أبطال إفريقيا

تشكيل الزمالك أمام
تشكيل الزمالك أمام الترجى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه لقاء الترجي التونسي المقرر له في السادسة مساء اليوم السبت باستاد حمادي العقربي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

تشكيل الزمالك أمام الترجي التونسي

و يضم التشكيل كلًا من: 

 

حراسة المرمى: محمد عواد. 

 

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي. 

 

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - عمر جابر. 

 

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو"- سيف الجزيري- محمود عبد الرازق "شيكابالا". 

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمود شبانة ومحمد طارق ومحمد أشرف"روقا" وسيف جعفر وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وناصر منسي.

تشكيل الزمالك الرسمى امام الترجى الزمالك والترجى دورى ابطال افريقيا دور المجموعات بدوري الأبطال الزمالك

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

السيسى يوجّه بمواصلة جهود الدولة فى تعزيز التحول الرقمى وميكنة الإجراءات الحكومية

غدًا.. استكمال محاكمة 19 متهمًا في «أحداث شغب جزيرة الوراق»

شيكابالا والجزيرى يقودان الزمالك أمام الترجى فى دورى أبطال إفريقيا

إرسال النسخة الرسمية من النشيد الوطني لجميع مدارس مطروح

رئيس مدينة ملوى بالمنيا يتابع تنفيذ أعمال رصف شارع الجلاء (صور)

وزير السياحة: نجاح «COP 27» جعل مصر «قبلة ممتازة» للأحداث والفعاليات الكبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-٣»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية: وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية نقطة البداية لأفق سياسى

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال