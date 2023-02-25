الأمم المتحدة: نعمل بشكل مشترك مع مصر لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية

علقت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إن العمل المشترك بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية وشركاء التنمية، مصمم لتلبية احتياجات وأولويات المجتمعات المحلية من خلال الحلول التي تستفيد من القدرات والمواهب الهائلة لصغار المزارعين والشباب الموجودين هنا في المنيا.

وقالت بانوفا، خلال زياراتها لمحافظة المنيا، إن أحد الأهداف الرئيسية لإطار التعاون بين الأمم المتحدة والحكومة هو "تلبية احتياجات المجتمعات على المستوى المحلي - المنطقة والقرية، لا سيما في تقليل الفوارق بين الجنسين والرقمية والاقتصادية".

وفي السياق، قال نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مصر، إن مشروع "تعزيز إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية في الأراضي الجديدة من خلال تبنى الممارسات والتقنيات الزراعية المبتكرة الذكية مناخياً"، الذي تنفذه منظمة الفاو يساهم بشكل كبير في تمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وتعزيز دخلهم وزيادة الربحية وتنويع سبل عيشهم وهو ما يصب في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للحكومة المصرية: رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر للتنمية الزراعية المستدامة (SADS-2030)، كما يسهم في جعل الزراعة أكثر إنتاجية واستدامة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستخدام الرشيد للمياه.

وقال محمد عبدالقادر، ممثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”: "نحن فخورون بتعاوننا المثمر مع الحكومة المصرية وفريق عمل برنامج الاستثمارات الزراعية المستدامة، الذي يواصل تحقيق التأثير القوي على مستوى زيادة دخول المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة، وبناء قدرتهم على التوظيف وتحسين الإنتاج الزراعي".

ويحقق المشروع العديد من الأهداف الوطنية في ضوء الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لاسيما الهدف الأول: القضاء على الفقر، والهدف الثاني: القضاء التام على الجوع، والهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف الخامس: تمكين المرأة، كما أنه يأتي ضمن محاور الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتمكين المرأة، والتنمية الاقتصادية الشاملة في الإطار الاستراتيجي للشراكة 2018-2022.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الجارية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد تشمل تنفيذ 3 مشروعات بتمويلات إنمائية مقدمة من الصندوق وهي مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة SAIL، ومشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية بمحافظة مطروح PRIDE، وبرنامج التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصرSTAR، وتبلغ قيمة محفظة التعاون الإنمائي على مدار 40 عامًا نحو 1.1 مليار دولار.