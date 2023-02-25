السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

لجنة الزراعة تكشف القصة الكاملة حول أزمة الدواجن وحلها في مصر

الدواجن
الدواجن

قال المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر  لديها الاكتفاء الذاتي من الدواجن وعمليات الاستيراد بسيطة جدًا خلال العامين الماضيين. 

وأعلن المهندس مصطفى النجاري في تصريح خاص  لـ"الدستور" أن المشكلة الاخيرة في ارتفاع أسعار الدواجن تنحصر عند ارتفاع  أسعار الأعلاف في بداية 2020 وأدت إلى ارتفاع تكلفة المنتج مع عدم قدره المستهلك على الشراء إضافة إلى ارتفاع تكلفة الطاقة خصوصًا في دورات الشتاء ولذلك نلاحظ ارتفاع مؤشر زيادة سعر الدواجن في مصر والعالم كله بوضوح من منتصف 2020 وحتى الآن.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة جمعية رجال الأعمال، ارتفاع مستوى التضخم جاءت مشكلة تدبير الدولار في مصر لكي تضيف تضخم إضافي نظرًا لكسر سلسلة إمداد الأعلاف بتراكم الذرة والصويا في الموانئ لفترات تكلفت معها الأعلاف أعباء تخزين وتلف جزئي واضطر بعض المنتجين لإلغاء دورات وبيع الكتكوت بأسعار متدنية.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والري أن مع عودة حركة دخول الأعلاف مرتفعة السعر والمحملة بكثير من الغرامات والفوائد يكون طبيعي ارتفاع أسعار الدواجن والبيض مما أدى إلى استيراد الدواجن البرازيلية.

واقتراح المهندس سمير النجاري أنه لابد من تيسير إجراءات سداد قيم فواتير الأعلاف (ذرة وصويا) بصورة دقيقة لضمان استمرار دورات التربية.

وأكد رئيس لجنة الزراعة ضمن المقترحات أهمية دعم صناعة الدواجن في مصر لأنها سند كبير في توفير البروتين للشعب وتمتلك ركائز إنتاجية أفضل من اللحوم التنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن لمتابعة التكاليف وأسعار البيع والتدخل باستيراد كميات محدودة في حال حدوث ارتباك في سلاسل الإمداد الداخلي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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