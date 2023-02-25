السبت 25 فبراير 2023
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خبير اقتصادي: الحرب الروسية الأوكرانية عقّدت الوضع الاقتصادي العالمي (فيديو)

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة للعام الثاني، وعدم التعافي من جائحة كورونا، تسببا في أزمة سلاسل الإمداد، التي خلّفت أكبر أزمة اقتصادية في العالم، مشيرًا إلى أن الحرب عقَّدت الوضع الاقتصادي أكثر مما نتخيل.

وأضاف بدرة، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن العالم كله يعاني من أزمة الطاقة، وارتفاع كبير جدًا في مستويات أسعار الطاقة، واقترب سعر برميل البترول من 140 دولارًا، ونفس الحال في الغاز، وأيضًا أزمة المحاصيل الزراعية.

ونوه الخبير الاقتصادي، بأن روسيا وأوكرانيا لهما النصيب الأكبر في تصدير الحبوب والمحاصيل الزراعية، وهذا الأمر للأسف لم يلتفت إليه المجتمع الدولي والأمم المتحدة، لكن أخيرًا أطلقت الصين أكبر مبادرة لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن أهم مبادئها عدم دخول العالم في أزمة غذاء طاحنة، ووضعت بند آخر عن كيفية تبني المجتمع الدولي حدود من الفقر الذي تزايد جراء الحرب وبالأخص في الدول النامية والفقيرة بأفريقيا.

وقال الخبير الاقتصادي: "إذا ظل الوضع على هذا الحال، فإن معدلات النمو ستزداد ضعفًا في الاقتصاد العالمي".

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