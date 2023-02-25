تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة بيراميدز وأسكو كارا فى الكونفدرالية

أقيم اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس، الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وأسكو كارا التوجولي في إطار لقاءات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل أسكو كارا ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ملابس الفريقين، حيث يرتدي بيراميدز الكحلي الكامل، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي فريق نادي أسكو كارا اللون الأبيض الكامل فيما سيظهر حارسه بالرمادي والأسود.

وتم التأكيد كذلك على وصول الفريقين للملعب قبل بداية اللقاء بساعة ونصف مع تسليم التشكيلات الرسمية بمجرد الوصول لاستاد الدفاع الجوي.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري، ووليد مهدي مدير المباريات وشريف جمال مدير العلاقات العامة، ومحمد نجم مساعد الرئيس التنفيذي.