السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جراهام بوتر يؤكد تلقيه تهديدات بالقتل بسبب تراجع نتائج تشيلسي

جراهام بوتر
جراهام بوتر

كشف جراهام بوتر، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، عن تلقيه تهديدات بالقتل له ولأسرته؛ بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وكان جراهام بوتر قد تولى مسئولية تدريب فريق تشيلسي، في شهر سبتمبر الماضي، خلفًا لنظيره الألماني توماس توخيل الذي أُقيل من منصبه.

ويعاني فريق تشيلسي من تراجع النتائج بشكل كبير في الموسم الحالي 2022-2023، حيث يبتعد عن المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

 

جراهام بوتر يؤكد تلقيه تهديدات بالقتل بسبب تراجع نتائج تشيلسي

ونشرت شبكة «سكاي سبورتس» العالمية، تصريحات جراهام بوتر، قائلًا: "لقد تلقيت الكثير من الدعم والمساندة من الجماهير، ولكن في المقابل تلقيت تهديدات بالقتل أيضًا".

وأوضح: "تلقيت بعض الرسائل السيئة عبر البريد الإلكتروني الخاص بي، والتي تتضمن تهديدات بالقتل لي ولأسرتي وأطفالي، هذا أمر فظيع حقًا".

وأضاف: "البعض تمنى لي الموت، والبعض هددني بقتل أولادي، وهذه الأمور لا يُمكن تقبلها".

وشدد: "لا أتقبل فكرة أن تكون أسرتي مهددة، إنه أمر صعب للغاية، وأتمنى عدم تكراره".

واختتم جراهام بوتر تصريحاته، قائلًا: "بإمكانك انتقاد أو مهاجم أي شخص آخر، ولكن بدون تهديدات أو تجاوزات في حقه، هذه أمور ليست إنسانية". 

 

موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق تشيلسي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره توتنهام هوتسبير، على إستاد "توتنهام"، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة تشيلسي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، في الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وحقق فريق تشيلسي فوزًا واحدًا فقط في آخر 10 مباريات في مختلف البطولات هذا الموسم، ويتواجد حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة.

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