«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس بارد صباحا، مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، دافيء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من أقصي غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة علي فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 22 14

العاصمة الإدارية 22 14

6 أكتوبر 22 12

بنها 22 13

دمنهور 21 13

وادي النطرون 22 13

كفر الشيخ 21 14

المنصورة 22 13

الزقازيق 22 13

شبين الكوم 22 14

طنطا 22 14

دمياط 20 12

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 23 12

السويس 22 12

العريش 21 11

رفح 21 11

رأس سدر 24 12

نخل 21 5

كاترين 20 3

الطور 21 11

طابا 23 13

شرم الشيخ 25 17

الإسكندرية 22 14

العلمين الجديدة 22 13

مطروح 23 11

السلوم 25 11

سيوة 25 9

رأس غارب 25 14

الغردقة 25 14

سفاجا 25 14

مرسى علم 25 15

شلاتين 26 17

حلايب 24 17

أبو رماد 25 15

رأس حدربة 25 15

الفيوم 24 9

بني سويف 24 9

المنيا 24 9

أسيوط 24 8

سوهاج 25 9

قنا 26 10

الأقصر 27 11

أسوان 28 12

الوادي الجديد 26 8

أبوسمبل 27 12



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:



العظمى الصغرى

مكة المكرمة 33 19

المدينة المنورة 30 14

الرياض 32 16

المنامة 25 21

أبوظبي 31 21

الدوحة 27 22

الكويت 24 17

دمشق 21 7

بيروت 20 13

عمان 19 8

القدس 18 8

غزة 19 11

بغداد 28 13

مسقط 28 19

صنعاء 25 11

الخرطوم 37 21

طرابلس 20 14

تونس 17 8

الجزائر 13 9

الرباط 15 8

نواكشوط 29 16



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:



العظمى الصغرى

أنقرة 17 2

إسطنبول 19 12

إسلام آباد 25 11

نيودلهي 31 17

جاكرتا 30 24

بكين 10 1-

كوالالمبور 34 23

طوكيو 12 3

أثينا 18 13

روما 14 7

باريس 6 2-

مدريد 11 4-

برلين 3 3-

لندن 8 1

مونتريال 6- 11-

موسكو 3 5-

نيويورك 9 1

واشنطن 15 4

أديس أبابا 23 12