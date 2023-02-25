«العربي للعلوم الإنسانية» يناقش أهم قضايا الصحة النفسية المعاصرة غدا

يعقد الاتحاد العربي للعلوم الإنسانية والتنمية ومؤسسة مصر الدولية لتنمية الموارد البشرية والبحوث المتخصصة، ملتقى الإبداع العربي لتعزيز الصحة النفسية "تحديات و قضايا معاصرة" غدا الأحد، بقاعة المؤتمرات بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

وقالت الدكتورة عبير العيسوي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن الملتقى يناقش مجموعة كبيرة من الظواهر والأمراض النفسية التي فرضت نفسها بسبب التطور التكنولوجي والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجها العالم كله.

وتتناول محاور الملتقى مفهوم الصحة النفسية والفرق بين السواء واللا سواء، ودور الأسرة والمدرسة والمجتمع في تعزيز الصحة النفسية للفرد في ظل التحديات المعاصرة، والإدمان الإلكتروني، وتأثير التغيرات الاقتصادية والاجتماعية على الصحة النفسية، فضلا عن ظاهرة الانتحار بين الشباب وأسبابها، وتغير الأخلاق والقيم في المجتمع العربي، والسوشيال ميديا وتأثيرها، وثقافة الانتماء والتطور المعرفي، والصلابة النفسية في مواجهة تحديات العصر.

ويشارك في الملتقي عدد من الكيانات والشخصيات المتخصصة في المجال ويوجد العديد من الهدايا للحضور منها كتب متخصصة في الصحة النفسية للطفل والأسرة والعديد من المفاجآت.