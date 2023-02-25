السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مراسل «القاهرة الإخبارية»: تركيا ما زالت تتعرض لزلازل قوية

جريدة الدستور

أكد عمر أحمد، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في أنقرة، استمرار تدفق المساعدات لتركيا من دول عربية وأجنبية، وكذلك الوعود مطروحة من عديد من الأطراف، لحاجة تركيا لها بصورة كبيرة. 

وأضاف "عمر" اليوم السبت، أن تركيا بحاجة إلى استمرار المساعدات لعدة أشهر بسبب حجم الضرر الواقع بسبب الهزات الأرضية، وبحسب آخر إحصائية، وصل عدد الضحايا إلى 44228 ألف، مشيرًا إلى أن الاهتزازات الأرضية لا تتوقف، واليوم حدث سبع زلازل وفي عدة مناطق مختلفة. 

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن الهزات التي تحدث تسبب الرعب للمواطنين، والسلطات التركية تقوم حاليًا بنشر الوعي عن بناء مباني مقاومة للزلازل، لأن معظم المناطق التركية لا تتمتع بهذا الأمر خاصة أسطنبول التي من المتوقع أنها سوف تتعرض لزلازل قوي خلال الفترة المقبلة. 

يذكر أن زلزالًا جديدًا ضرب مدينة أنطاكيا التركية، وقالت "رويترز"، إن الهزة الارتدادية في أنطاكيا بلغت قوتها 6.3 درجة على مقياس ريختر، وشعر بالهزة الأرضية سكان تركيا وسوريا ومصر وفلسطين.

وأعلن مركز أبحاث زلازل تركيا، تسجيل 5 هزات إرتدادية منذ وقوع زلزال هاتاي.

الهزات الأرضية السلطات التركية القاهرة الإخبارية

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