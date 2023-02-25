السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

عاطف مهنى: مؤتمر أصدقاء التراث العربي المسيحي جهد محمود لإنهاء القطيعة بين الماضي والحاضر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قال الدكتور القس عاطف مهني، مدير مركز مسيحية الشرق الأوسط، خلال كلمته، في افتتاح مؤتمر أصدقاء التراث العربي المسيحي الحادي والثلاثين، الذي تستضيفه كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة، إن هذا اللقاء هو جهد محمود لإنهاء القطيعة بين الماضي والحاضر وإزالة محاولات الفصل بين التراث والمعاصرة. 

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وأضاف مهنى: «فما أكثر المعتقدين أن البحث في التراث هو شغل الزاهدين في الحاضر والراغبين في التباهي بأمجاد الماضي لتغطية فشلهم في تحقيق نجاحات في الحاضر، والواقع أن من يجهل تراثه ولا يعرف تاريخه هو أشبه بمن يريد أن يخترع العجلة بل هو ناكر لأهم نعم الله على الإنسان، كونه مميزًا عن باقي الخلائق بالقدرة على البناء التراكمي والتعلم من الماضي».

قد تكون صورة ‏‏شخصين‏ و‏أشخاص يقفون‏‏

يذكر أنه ينظم مركز دراسات مسيحيّة الشرق الأوسط  المؤتمر الحادي والثلاثون لأصدقاء التراث العربيّ المسيحيّ،  في رحاب كلية اللاهوت الإنجيليّة في القاهرة، تحت عنوان: "الكتاب المقدَّس في اللغة العربية: الترجمات، التفسير، المصادر الإسلامية، الليتورجيا".

يقدِّم الباحثون ۲٩ ورقةً بحثيّة في تلك المجالات، في عشر جلسات خلال اليومين، ويشارك باحثون من مصر وإسبانيا ولبنان وسوريا والمغرب.

وأصدقاء التراث العربيّ المسيحيّ هي مجموعة مسكونيّة من الكنائس الثلاث: الأرثوذكسيّة والكاثوليكيّة والإنجيليّة وتعمل على رفع مستوى الوعي بالتراث العربيّ المسيحيّ في نصّوصه وقضاياه وسياقه التاريخيّ والثقافيّ واللاهوتيّ.

قد تكون صورة ‏‏شخصين‏ و‏أشخاص يقفون‏‏

يضمّ المؤتمر نخبة من الأساتذة والباحثين والمهتمين بهذا المجال، في غناه وثرائه، في تعدّده وتنوعه، فالتراث العربيّ المسيحيّ جمع هذه النخبة المتميزة والمتنوعة في وحدة وحب الدراسة والمشاركة.

يذكر أنه استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم السبت، القس كمال لطفي، رئيس مجمع المثال المسيحي، والدكتور نادر ميشيل، مدير كلية لاهوت مجمع المثال المسيحي، بالشراكة مع كلية لاهوت اكسبلورنيشنز للدراسات الكتابية والعلوم اللاهوتية، وعددًا من قيادات المجمع، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة فوز الدكتور القس أندريه زكي بانتخابه رئيسا للطائفة الإنجيلية بمصر.

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