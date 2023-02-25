السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عصابة تسرق البيانات البنكية من المواطنين للاستيلاء على أموالهم

جريدة الدستور

نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات البطاقات البنكية الخاصة بهم.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (4 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق طلب تحديث بيانات البطاقات البنكية والاستيلاء على ما بها من مبالغ أو إيهام المجنى عليهم بفوزهم بجائزة مقدمة من إحدى شركات الاتصالات ومطالبتهم بتحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية "كمصاريف إدارية " لتمكينهم من الحصول على الجائزة المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (مبلغ مالي، 20 هاتف محمول)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم العديد من وقائع النصب على المواطنين على النحو المشار إليه واقتسام حصيلتها فيما بينهم، وأضافوا بأن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم تستخدم فى الإتصال بالمواطنين والنصب عليهم والمبلغ المالي من متحصلات تلك الجرائم.. كما أسفر الفحص الفنى عن ارتكابهم 45 واقعة نصب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الداخلية لبطاقات البنكية وزارة الداخلية النصب والاحتيال شبرا الخيمة

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