السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الأنبا فام يترأس القداس الإلهي بكنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة

الانبا فام
الانبا فام

ترأس الأنبا فام أسقف شرق المنيا وتوابعها، صلاة القداس الإلهي اليوم بكنيسة القديس العظيم الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٧‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يقفون‏‏ و‏منظر داخلي‏‏

 وترأس نيافته القداس الالهي كما قام نيافته بتدشين كنيسة الأنبا رويس بعد الحادث التي تعرضت له الكنيسة وبعد إعادة أعمارها كما دشن نيافته معمودية الكنيسة واواني المذبح

‎وعقب صلاة الصلح قام نيافته بسيامة عدداً من الشمامسة من أبناء الكنيسة برتبه ابسالتس ذلك بحضور عدداً من الآباء كهنة الإيبارشية.

قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏أشخاص يقفون‏‏ و‏منظر داخلي‏‏

وسيطرت قوات الدفاع المدني بالمنيا، في أغسطس الماضي على حريق بالدور الأرضي بكنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الإثنين الماضي، الصوم الكبير والمعروف بصوم القيامة والذي يستمر لمدة 55 يومًا، وينتهي بعيد القيامة المجيد والذي يحل في 16 أبريل 2023.

ويختلف موعد الصوم الكبير، أو ما يعرف بصوم القيامة من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد يحدد عيد القيامة كل عام بحيث لا يأتي قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه، وبحيث لا تعيد الكنيسة مع اليهود بل يتم الاحتفال في يوم الأحد التالي لكي يتم الاحتفاظ برمزية أيام الجمعة العظيمة، وأحد القيامة.

يقسم إلى 8 أسابيع

ويبدأ الصوم الكبير بأسبوع الاستعداد، ويختتم بأسبوع الآلام، إذ أُضيفت الكنيسة أسبوع ثامن وسُمي بـ«أسبوع هرقل»، فصار الصوم ثمانية أسابيع شاملة أسبوع الآلام.

ويقول الأغنسطس حسام كمال، في كتابه «الأصل في أسبوع هرقل»: إن هرقل هو فلافيوس أغسطس هرقل وهو أمبراطور الأمبراطورية البيزنطية وولد في عام 575م في كبادوكيا وتولي السلطة عام 610 م بعد أن قام بثورة قد الإمبراطور ” فوقا ” أو ”فوقاس” وتولي الحكم في الفترة ما بين 5أكتوبر 610م  و11 فبراير 641م ومات وعمره ما بين 66-65 سنة.

وتابع: أن أول من ذكر هذا السبب هو ساويرس بن المقفع قائلاً: إن الأسبوع الأول ليس من الأربعين يوم الصوم بل نحن نصومه عبادة من أجل هرقل الملك لما قتل اليهود وفسخ العهد الذي كان عاهدهم به وقد ذكر أيضاً في المقالة الثامنة من كتابه، «الدر الثمين في إيضاح الدين»، موضحًا أن ذلك الأسبوع الأول ليس من الأربعين يوماً الصوم، بل نحن نصومه عبادة من أجل هرقل الملك لما قتل اليهود، وفسخ العهد الذي كان عاهدهم به، فهو خبر مشهور في أخبار هرقل ولا حاجة إلى ذكره هنا  كما يقول في موضع آخر في نفس المرجع وأما اليونان وأهل القسنطينة فإنهم يصومون من أول الأسبوع الثاني الذي هو بدء صوم الأربعين يوماً.. فأما أسبوع كفارة هرقل فلا يصومون.

 

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وائل لطفي

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