مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد تأييد حكم حبسه

قضت محكمة النقض، اليوم، برفض طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه في إدانته بسب وقذف محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة نادي الأهلي، والسابق الحكم في إحداها بالحبس حضوري لمدة شهر وحكم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، ونظر دعوى تنازع الاختصاص، وتأييد حبسه.

وكتب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رسالة عبر حسابه على «فيسبوك» عقب تأييد الحكم عليه.

وقال مرتضى منصور: