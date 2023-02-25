السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد تأييد حكم حبسه

مرتضى منصور
مرتضى منصور

قضت محكمة النقض، اليوم، برفض طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه في إدانته بسب وقذف محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة نادي الأهلي، والسابق الحكم في إحداها بالحبس حضوري لمدة شهر وحكم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، ونظر دعوى تنازع الاختصاص، وتأييد حبسه.

وكتب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رسالة عبر حسابه على «فيسبوك» عقب تأييد الحكم عليه.

وقال مرتضى منصور: 

اخيرا رئيس النادي الاهلي يسجن رئيس نادي الزمالك 
لاول مرة في تاريخ الرياضة 
رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالي 
لا تقلقوا عليا الاسود لا تخشي الموت وايضا لا تخاف من السجن 
الخطة كانت اسقاطي في الانتخابات بالتزوير قبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات وبعدها حل مجلس الادارة وكانت الخطوة الرابعة سجني 
هذة الخطوة تأخرت بعض الشئ 
الحمد لله 
عرفتوا وصدقتوا يا شعب مصر ويا جماهير الزمالك كان لازم اختفي تماما من المشهد السياسي والرياضي والاعلامي بأي ثمن .
ومع ذلك مصر وطني بحبها وفي ضهرها 
وياجماهير الزمالك ياللي اتفقتوا معايا او اختلفتم اقفوا ورا فريقكم ودعموه وان شاء الله هينتصر 
عرفتوا كان لازم اختفي من المشهد 
ويا اعضاء الجمعية العمومية المحترمين هتوحشوني وخاصة الاطفال احبابي 
بشكر الجميع و احمد الله علي هذا الابتلاء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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