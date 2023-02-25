السبت 25 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس مجلس النواب: مصر صاغت رؤية شاملة لإنقاذ الدول العربية من براثن الفوضى

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة أمام المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي والمُنعقد بالعاصمة العراقية بغداد، بشأن "الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته".

وفي مستهل الكلمة، أكد جبالي أن البلاد العربية تمر منذ فترة بأمواج متلاطمة من التحديات الجسام هددت أمن واستقرار مجتمعاتنا حتى كادت أن تودي بأمتنا العربية، وأن تلك المعضلات العربية أظهرت بما لا يدع مجالًا للشك الحاجة الماسة لصياغة مقاربة عربية مُشتركة لمواجهتها امتثالًا لعوامل الوحدة التي تربط نسيجنا العربي برباط متين.

وفي هذا الإطار، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الدولة المصرية صاغت رؤية شاملة لإنقاذ الدول العربية من براثن الفوضى قوامها الحفاظ على بنية وتماسك ووحدة الدول الوطنية العربية والرفض التام لأي تدخلات خارجية في الشئون الداخلية للدول العربية.

وأشار إلى أن العراق على مدار سنوات طويلة مضت تحمل ما لا يطيق في مواجهة جملة مُعقدة من المهددات أثقلت كاهله، لكن الشعب العراقي الشقيق واجه تلك المُهددات ببسالته المعهودة، واستطاع أن يُحقق انتصارًا تلو الآخر، وهو ما يجعلنا ننظر للنموذج العراقي بفخر شديد، مؤكدًا أن مصر لطالما ساندت العراق الشقيق على كل المستويات باعتباره إحدى ركائز الاستقرار والأمن العربي، ومُشددًا على أن مصر ترفض بشكل قاطع وتام التدخلات الخارجية في الشأن العراقي والتي تهدف لإذكاء النعرات الطائفية، مُضيفًا أن عراقًا مستقرًا وآمنًا يُعد إضافة محورية لا غنى عنها لمنظومة الأمن القومي العربي.

وفي ختام كلمته، دعا رئيس مجلس النواب الدول العربية إلى دعم العراق وتعزيز التضامن العربي مع الشعب العراقي الشقيق.

رئيس مجلس النواب مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق البلاد العربية الدولة المصرية الدول العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

حكم نهائى بحبس مرتضى منصور فى سب «مجلس الأهلى»

«البرازيلي آمنة تمامًا».. رئيس شعبة الدواجن يزف بشرى للمواطنين بشأن الأسعار

«المركزى الأوروبى»: لن نشترى النفط الروسى بعد الآن

توزيع بطاطين وألحفة الشتاء على الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية

مصدر بـ«التعليم» يكشف تفاصيل التحقيقات فى واقعة «رودينا» ضحية «التنمر»

أسعار عمرة رمضان 2023 للبرنامج الاقتصادي والـ 5 نجوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-٣»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية: وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية نقطة البداية لأفق سياسى

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال