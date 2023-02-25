السبت 25 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

التشكيل المتوقع لمباراة
التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة "ديربي العاصمة مدريد" اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة.

ويستضيف فريق ريال مدريد غريمه وجاره أتلتيكو مدريد في "ديربي العاصمة مدريد"، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، وفي الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

من المرجح أن يكون تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، على النحو التالي:

  • في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
  • خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو – أنطونيو روديجر - ناتشو.
  • خط وسط الملعب: إدواردو كامافينجا - أوريلين تشواميني - توني كروس - فالفيردي.
  • في خط الهجوم: كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.

 

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني

في المقابل، من المرجح أن يكون تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني، كالآتي:

  • في حراسة المرمى: يان أوبلاك.
  • خط الدفاع: مولينا – سافيتش – هوميروس - ماندافا.
  • خط وسط الملعب: ماركوس لورينتي – باريوس - كوكي.
  • في خط الهجوم: يانيك كاراسكو - أنطوان جريزمان - ألفارو موراتا.

 

معلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

يتولى المعلق "حسن العيدروس"، مهمة التعليق على أحداث مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، على قناة beIN Sports 1 HD 

 

ترتيب ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، خلف غريمه برشلونة صاحب الصدارة برصيد 59 نقطة، أي بفارق 8 نقاط.

قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد فى الدورى الإسبانى

بينما يتواجد فريق أتلتيكو مدريد، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، خلف ريال سوسيداد صاحب المركز الثالث بفارق نقطتين فقط.

ريال مدريد اتلتيكو مدريد الدوري الاسباني تشكيل ريال مدريد تشكيل أتلتيكو مدريد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

حكم نهائى بحبس مرتضى منصور فى سب «مجلس الأهلى»

«البرازيلي آمنة تمامًا».. رئيس شعبة الدواجن يزف بشرى للمواطنين بشأن الأسعار

«المركزى الأوروبى»: لن نشترى النفط الروسى بعد الآن

توزيع بطاطين وألحفة الشتاء على الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية

مصدر بـ«التعليم» يكشف تفاصيل التحقيقات فى واقعة «رودينا» ضحية «التنمر»

أسعار عمرة رمضان 2023 للبرنامج الاقتصادي والـ 5 نجوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-٣»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية: وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية نقطة البداية لأفق سياسى

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال