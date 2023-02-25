التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة "ديربي العاصمة مدريد" اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة.

ويستضيف فريق ريال مدريد غريمه وجاره أتلتيكو مدريد في "ديربي العاصمة مدريد"، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، وفي الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

من المرجح أن يكون تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو – أنطونيو روديجر - ناتشو.

خط وسط الملعب: إدواردو كامافينجا - أوريلين تشواميني - توني كروس - فالفيردي.

في خط الهجوم: كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني

في المقابل، من المرجح أن يكون تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني، كالآتي:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: مولينا – سافيتش – هوميروس - ماندافا.

خط وسط الملعب: ماركوس لورينتي – باريوس - كوكي.

في خط الهجوم: يانيك كاراسكو - أنطوان جريزمان - ألفارو موراتا.

معلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

يتولى المعلق "حسن العيدروس"، مهمة التعليق على أحداث مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، على قناة beIN Sports 1 HD

ترتيب ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، خلف غريمه برشلونة صاحب الصدارة برصيد 59 نقطة، أي بفارق 8 نقاط.

بينما يتواجد فريق أتلتيكو مدريد، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، خلف ريال سوسيداد صاحب المركز الثالث بفارق نقطتين فقط.