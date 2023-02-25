السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 6 مخالفات ضد أصحاب المخابز بالغربية

حملة تموينية
حملة تموينية

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 6 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز والأوزان، في مركز سمنود، وذلك خلال 24 ساعة.

واستهدفت الحملة، التي أشرف عليها المهندس ، وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز سمنود، وحررت 6 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وأُحيلوا إلى النيابة.

وشدد محافظ الغربية، على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

مديرية التموين الغربية محاضر مخالفات مخابز بلدية الخبز والأوزان مركز سمنود

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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