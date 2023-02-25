السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الملا» يتفقد الورش والمخازن الاستراتيجية لشركة غاز مصر بمنطقة أبو رواش

جريدة الدستور

يجري المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم السبت، زيارة تفقدية إلى الورش الرئيسية والمخازن الاستراتيجية لشركة غاز مصر بمنطقة أبو رواش.

وفي سياق منفصل، شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وسفيرة النرويج بالقاهرة هيلدا كليمتسدال التوقيع على اتفاقية مشتركة بين كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة موبكو وشركة سكاتك النرويجية للتعاون المشترك فى مجال تنفيذ المشروعات الخضراء التى تشمل إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر.

وأوضح المهندس طارق الملا أن الاتفاقية تأتى تأكيداً لالتزام الدولة المصرية بتفعيل التعهدات والاتفاقيات الدولية فيما يخص الحد من التغيرات المناخية، وفى إطار التوسع فى تنفيذ المشروعات الخضراء لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال تعزيز الاستثمارات والشراكات الدولية فى هذا المجال.

وتُعد سكاتك شركة رائدة فى مجال حلول الطاقة الخضراء وتمتلك خبرات بما يُمكن من إقامة مجمع جديد متكامل لإنتاج الأمونيا  الخضراء  لتلبية جانب من الاحتياجات المحلية والتصدير.

وأضاف الملا أن الاتفاقية تتماشى مع رؤية الوزارة  للتحول الطاقى والسياسات المُتبعة للخفض التدريجى للانبعاثات وبما يخدم استراتيجية تحويل  مصر لمركز إقليمى لتداول الطاقة.

وقع الاتفاقية المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات  ، والمهندس محمد صبحي رئيس شركة موبكو والسيد تيرييه بيلسكوج الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك  بحضور المدير الإقليمى للشركة لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ومدير تطوير الأعمال لشركة سكاتك والمهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى.

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