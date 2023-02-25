السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توزيع بطاطين وألحفة الشتاء على الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

قال عادل درغام، مدير جمعية «الأورمان» إن الجمعية وزّعت 3 آلاف بطانية و1000 لحاف فايبر على عدد من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بنطاق مراكز ومدن وقرى محافظة المنوفية، للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار مدير جمعية «الأورمان» إلى أن عملية التوزيع تمت بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وبالاشتراك مع عدد من الجمعيات الأهلية لضمان الوصول للأسر غير القادرة في أقاصى القرى والنجوع بنطاق المحافظة، موضحًا أن هذا النشاط يُعد بمثابة نشاط خيري موسمي أطلقته جمعية  «الأورمان» منذ عدة سنوات تزامنًا مع قدوم فصل الشتاء.

وأشاد محافظ المنوفية، بمجهودات جمعية «الأورمان» في خدمة وتنمية المجتمع دورهم الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكدًا توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة.

ويتم ذلك انطلاقًا من حرص واهتمام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية و الأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما يتم أيضًا في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنوفية و جمعية «الأورمان» الخيرية. 

أبناء المحافظة احتياج أسر الأولى بالرعاية الأسر الأولى بالرعاية الاجتماعي اهم اهتمام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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