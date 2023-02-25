السبت 25 فبراير 2023
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273 منفذا لتوفير احتياجات المواطنين.. «الزراعة» تكشف استعداداتها لاستقبال رمضان (فيديو)

الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة, إن الدولة قامت بتأسيس العديد من المبادرات المختلفة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين لتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم، خاصة خلال شهر رمضان الكريم.

وأضاف القرش، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم السبت، أن التخفيضات التي تقدمها وزارة الزراعة تتراوح بين 20% و40% مع مراعاة زيادة الكميات المعروضة وتوفير كل ما يحتاجه المواطن من السلع الأساسية وغير الأساسية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك ٢٤٣ منفذ ثابت و٣٠ منفذ متحرك من منافذ بيع وزارة الزراعة لتغطية كافة محافظات مصر، لافتًا إلى أن هناك أيضاً العديد من المنافذ المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية ضمن مبادرة كلنا واحد وأهلًا رمضان لتغطية أكبر كم ممكن من المناطق في مصر.

 

مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" هدفها الربط بين المنتج والمستهلك

وأشار إلى أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات، منها مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" هدفها الربط بين المنتج والمستهلك، موضحًا أن المبادرة تعتمد على المنتجات المصرية ويتم وضعها في منافذ الوزارة بأسعار أقل نسبيًا، مما يساعد في تحقيق استدامة لتوافر السلع.

ولفت المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن المبادرة بدأت منذ عامين، وبدأنا نكثف جهودنا بها في الفترة الأخيرة من أجل خدمة المواطن المصري.

توفير احتياجات المواطنين رمضان شهر رمضان الزراعة 273 منفذ استقبال رمضان تكشف

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