السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

افتتاح وتشغيل مقري شهر عقاري وتوثيق بمدينتي قنا وإخميم الجديدتين

مأمورية الشهر العقاري
مأمورية الشهر العقاري فى مدينة قنا الجديدة

أعلن المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، عن افتتاح وتشغيل مقر مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بالحي السكني الأول بمدينة قنا الجديدة، بحضور ممثلين عن وزارة العدل، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق بقنا، وذلك في إطار زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة قنا الجديدة.

وأضاف المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة - المشرف على جهاز مدينة أخميم الجديدة، أنه تم افتتاح مقر مأمورية شهر عقاري وتوثيق بمدينة أخميم الجديدة، بحضور ممثلين عن وزارة العدل، والتى سوف تقوم بشهر الطلبات والمحررات الخاصة بالتجمع العمراني الجديد "إخميم الجديدة".

مأمورية الشهر العقاري فى مدينة قنا الجديدة 

تجدر الإشارة إلى أنه تم افتتاح المقرين، تنفيذاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن التوسع فى إنشاء مقار للشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، وفي إطار التنسيق بين الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، لتوفير خدمات التوثيق والشهر العقاري للمواطنين بالمدن الجديدة.

مأمورية الشهر العقاري فى مدينة قنا الجديدة 

في سياق آخر، تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما يتم تنفيذه من مشروعات بمدينة حدائق أكتوبر، مؤكداً مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية وتسليمها للحاجزين، بجانب دفع العمل بمشروعات المرافق والخدمات.

واطَّلع وزير الإسكان على الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات بمدينة حدائق أكتوبر والتي شملت مشروعات سكن بديل العشوائيات ومشروعات سكنية أخرى، وموقف تخصيص الأراضي المختلفة، بجانب مشروعات الكهرباء والمرافق والطرق وأعمال الزراعة، والمشروعات الخدمية بالمدينة.

وفي ذات السياق، أعلن المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، عن أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها بالمدينة، منها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

التجمع العمراني الخدمات المقدمة للمواطنين الحي السكني الأول الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشهر العقاري والتوثيق الشهر العقاري المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة

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