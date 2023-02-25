أخبار فاتتك| تراجع أسعار الدواجن وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وترصد «الدستور» أبرزها في نشرة «أخبار فاتتك».

أسعار الدواجن اليوم فى مصر السبت 25-2-2023

ننشر لكم أسعار الدواجن اليوم في مصر، مع بدء الساعات الأولى الصباحية حرصت الأسر المصرية على معرفة أسعار الدواجن اليوم في مصر السبت 25-2-2023 حرصا منهم على شراء احتياجاتهم اليومية.

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التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والترجي في دورى أبطال إفريقيا

ننشر لكم التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والترجي فى دوري أبطال إفريقيا، حيث يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفا على الترجي التونسي في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة.

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ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 44218 قتيلًا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) عن أن حصيلة ضحايا الزلزال في البلاد بلغت 44218 قتيلا حتى ليل الجمعة.

ولفتت "آفاد" إلى تسجيل 9 آلاف و136 هزة ارتدادية عقب الزلزال.

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تعرف على أسعار حج القرعة لعام 2023 والفئات المحرومة

ننشر لكم أسعار حج القرعة لعام 2023، حيث يبحث العديد من المصريين على شبكة الإنترنت على أسعار حج القرعة 2023 ، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية أنها تبدأ فى استقبال طلبات المواطنين لحجز رحلات لحج القرعة لعام 2023.

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مسرح «المواجهة والتجوال» يصل إلى أكثر من 80 ألف مواطن فى 35 قرية بـ«حياة كريمة»

واصل مشروع مسرح "المواجهة والتجوال"، تقديم عروضه بعدد من قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث تم تقديم 120 عرضا في 120 قرية، ضمن فعاليات المرحلة الثالثة التي انطلقت يناير الماضي.

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