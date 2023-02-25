السبت 25 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| تراجع أسعار الدواجن وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وترصد «الدستور» أبرزها في نشرة «أخبار فاتتك».

أسعار الدواجن اليوم فى مصر السبت 25-2-2023

أسعار الدواجن

ننشر لكم أسعار الدواجن اليوم في مصر، مع بدء الساعات الأولى الصباحية حرصت الأسر المصرية على معرفة أسعار الدواجن اليوم في مصر السبت 25-2-2023 حرصا منهم على شراء احتياجاتهم اليومية.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والترجي في دورى أبطال إفريقيا

الزمالك

ننشر لكم التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والترجي فى دوري أبطال إفريقيا، حيث يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفا على الترجي التونسي في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 44218 قتيلًا

زلزال تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) عن أن حصيلة ضحايا الزلزال في البلاد بلغت 44218 قتيلا حتى ليل الجمعة.

ولفتت "آفاد" إلى تسجيل 9 آلاف و136 هزة ارتدادية عقب الزلزال.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

تعرف على أسعار حج القرعة لعام 2023 والفئات المحرومة

حجاج

ننشر لكم أسعار حج القرعة لعام 2023، حيث يبحث العديد من المصريين على شبكة الإنترنت على أسعار حج القرعة 2023 ، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية أنها تبدأ فى استقبال طلبات المواطنين لحجز رحلات لحج القرعة لعام 2023.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

مسرح «المواجهة والتجوال» يصل إلى أكثر من 80 ألف مواطن فى 35 قرية بـ«حياة كريمة»

مسرح المواجهة والتجوال

واصل مشروع مسرح "المواجهة والتجوال"، تقديم عروضه بعدد من قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث تم تقديم 120 عرضا في 120 قرية، ضمن فعاليات المرحلة الثالثة التي انطلقت يناير الماضي.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

اسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم مباراة الزمالك والترجي الزمالك ضحايا الزلزال تركيا حياة كريمه

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يصل محكمة النقض لحضور جلسة الطعن على حكم حبسه

مرتضى منصور يُسلم نفسه قبل نظر الطعون على حكم حبسه

نيابة النقض توصى برفض طعن مرتضى منصور وتطالب بتأييد حبسه

أسماء 111 متهمًا في «طلائع حسم الإرهابية»

للمرة الأولى.. كبار القراء يشاركون فى إحياء ليلة النصف من شعبان

وزير العمل الأردني: علاقتنا مع مصر متينة وقنوات الاتصال مفتوحة لتذليل العقبات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-٣»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال

الليكود يقدم شكوى إلى الشرطة ضد إيهود باراك: يحرض على العصيان المدنى