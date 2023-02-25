السبت 25 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الأرصاد» تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجارى (فيديو)

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: إننا نشهد تحسنًا واستقرارًا في الأحوال الجوية على كل مناطق الجمهورية، وارتفاعًا في درجات الحرارة خلال فترات النهار.

وأضافت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة" TeN"، اليوم السبت، أننا نشهد تحسنًا في درجات الحرارة خلال فترة الليل، وبدأنا نسجل الصغرى بالقاهرة الكبرى ما بين 12 و13 درجة مئوية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع بداية شهر مارس سنبدأ نشعر بتحسن الطقس تدريجيًا، ونشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، ومتوقع بداية من غدٍ وعلى مدار أيام الأسبوع نشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، وتصل درجات الحرارة بالقاهرة الكبرى يومي الثلاثاء والأربعاء لـ27 درجة مئوية، وفي جنوب الصعيد تصل إلى 31 درجة مئوية، وذلك في أجواء مائلة للحرارة فترة النهار.

الأجواء تظل باردة إلى شديدة البرودة في أغلب المناطق

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء تظل باردة إلى شديدة البرودة في أغلب المناطق خلال فترة الليل، رغم تحسن درجات الحرارة، مشددة على: عدم تغيير نوعية الملابس، حتى لا نصاب بنزلات البرد، خاصة أننا سنشعر بالدفء وتحسن الأحوال الجوية وزيادة سطوع أشعة الشمس بسبب مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

الأرصاد تكشف ارتفاع درجات الحرارة نهاية الأسبوع أسباب درجات الحرارة • درجات الحرارة اليوم

مواد متعلقة

حامد فارس: مصر ودول الخليج جسد متماسك بقلب واحد «فيديو»

مدير مجمع الأقصر الطبى يوضح أبرز الخدمات الصحية المقدمة للأهالى (فيديو)

بالونات حمراء معلقة على الأنقاض للأطفال الذين لقوا حتفهم فى زلزال تركيا

عيادات مسائية بالتأمين الصحى لتقديم خدمات للمنتفعين ببنى سويف (فيديو)

أستاذ علاقات دولية: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع دول الخليج منذ سنوات طويلة

ضمن مبادرة حياة كريمة.. قوافل طبية لأهالى مدينة أبو غالب بدمياط (فيديو)

ضمن مبادرة حياة كريمة.. قوافل طبية علاجية مجانية بقرية القراقرة فى سوهاج

تطوير مدرسة قرية الأبعادية بدمنهور ضمن مبادرة «حياة كريمة» (فيديو)

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يصل محكمة النقض لحضور جلسة الطعن على حكم حبسه

مرتضى منصور يُسلم نفسه قبل نظر الطعون على حكم حبسه

نيابة النقض توصى برفض طعن مرتضى منصور وتطالب بتأييد حبسه

أسماء 111 متهمًا في «طلائع حسم الإرهابية»

للمرة الأولى.. كبار القراء يشاركون فى إحياء ليلة النصف من شعبان

وزير العمل الأردني: علاقتنا مع مصر متينة وقنوات الاتصال مفتوحة لتذليل العقبات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-٣»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال

الليكود يقدم شكوى إلى الشرطة ضد إيهود باراك: يحرض على العصيان المدنى