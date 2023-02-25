«الأرصاد» تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجارى (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: إننا نشهد تحسنًا واستقرارًا في الأحوال الجوية على كل مناطق الجمهورية، وارتفاعًا في درجات الحرارة خلال فترات النهار.

وأضافت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة" TeN"، اليوم السبت، أننا نشهد تحسنًا في درجات الحرارة خلال فترة الليل، وبدأنا نسجل الصغرى بالقاهرة الكبرى ما بين 12 و13 درجة مئوية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع بداية شهر مارس سنبدأ نشعر بتحسن الطقس تدريجيًا، ونشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، ومتوقع بداية من غدٍ وعلى مدار أيام الأسبوع نشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، وتصل درجات الحرارة بالقاهرة الكبرى يومي الثلاثاء والأربعاء لـ27 درجة مئوية، وفي جنوب الصعيد تصل إلى 31 درجة مئوية، وذلك في أجواء مائلة للحرارة فترة النهار.

الأجواء تظل باردة إلى شديدة البرودة في أغلب المناطق

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء تظل باردة إلى شديدة البرودة في أغلب المناطق خلال فترة الليل، رغم تحسن درجات الحرارة، مشددة على: عدم تغيير نوعية الملابس، حتى لا نصاب بنزلات البرد، خاصة أننا سنشعر بالدفء وتحسن الأحوال الجوية وزيادة سطوع أشعة الشمس بسبب مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.