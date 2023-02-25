مواعيد مباريات اليوم السبت 25-2-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب أفريقي، ومباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا، ومباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في "ديربي العاصمة" في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في كأس أفريقيا للشباب والقنوات الناقلة

- مصر × السنغال: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 2 HD

- موزمبيق × نيجيريا: في تمام الساعة السابعة مساءً

• مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

- فيتا كلوب × شبيبة القبائل: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 4 HD

- الترجي × الزمالك: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 4 HD

- فيبرس × سيمبا: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 7 HD

- الرجاء × حوريا: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 7 HD

- الأهلي × صن داونز: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 4 HD

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- إيفرتون × أستون فيلا: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- ليدز يونايتد × ساوثهامبتون: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium

- ليستر سيتي × أرسنال: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- وست هام يونايتد × نوتينجهام فورست: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 3 HD Premium

- بورنموث × مانشستر سيتي: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- كريستال بالاس × ليفربول: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- إسبانيول × ريال مايوركا: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD

- قادش × رايو فاليكانو: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD

- ريال مدريد × أتلتيكو مدريد: في الساعة السابعة والربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD

- فالنسيا × ريال سوسييداد: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- إمبولي × نابولي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- ليتشي × ساسولو: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

- لايبزيج × آينتراخت فرانكفورت: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- كولن × فولفسبورج: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- هوفنهايم × بروسيا دورتموند: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- هيرتا برلين × أوجسبورج: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- فيردر بريمن × بوخوم: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- شالكه × شتوتجارت: في الساعة السابعة والنصف مساءً

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

- أنجيه × ليون: في تمام الساعة السادسة مساءً

- مونبلييه × لانس: في تمام الساعة العاشرة مساءً

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

- فنربخشة × قونيا سبور: في تمام الساعة السادسة مساءً

- جيرسونسبور × قيصري سبور: في تمام الساعة السادسة مساءً

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- الباطن × الاتفاق: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة SSC 1

- ضمك × النصر: في الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC 1