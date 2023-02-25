السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مرتضى منصور يُسلم نفسه قبل نظر الطعون على حكم حبسه

مرتضي منصور
مرتضي منصور

سلم مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، نفسه إلى التنفيذ بمحكمة النقض، قبل نظر أولى جلسات لنظر 3 طعون، على حكم حبسه في إدانته بسب وقذف محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، والسابق الحكم في إحداها بالحبس حضوري لمدة شهر، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، ونظر دعوى تنازع الاختصاص.

طعن مرتضى منصور  أمام محكمة النقض على حكمين قضائيين صدرا ضده بالحبس أحدهما يستوجب النفاذ منذ تاريخه بمعاقبته بالحبس شهر، والحكم الآخر بمعاقبته بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وتقدم رئيس نادي الزمالك للأجهزة الأمنية لتنفيذ العقوبة المقررة عليه، قبل موعد بدء جلسة الطعن، لإثبات حضوره حتى لا يسقط حقه في الطعن على الأحكام الصادرة ضده.

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