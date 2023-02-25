الزمالك في مباراة «الفرصة الأخيرة» أمام الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا

تحت شعار أكون أو لا أكون يخوض الزمالك مباراته أمام الترجي التونسي في السادسة مساء اليوم، بملعب رادس بتونس في الجولة الثالثة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يحتل المركز الأخير في المجموعة الرابعة برصيد نقطة بينما يتصدر الترجي المجموعة برصيد ست نقاط يليه المريخ السودانى برصيد 4 نقاط، ثم شباب بلوزداد الجزائري فى المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط لذلك التعادل قد لا يفيد الزمالك.

الزمالك سافر إلى تونس يوم الخميس الماضي متسلحا بلاعبيه الثلاثة الجدد محمود شبانة وناصر منسي والمغربي أحمد بالحاج بعد قيدهم في القائمتين المحلية والإفريقية ورغم حاجة الفريق لجهودهم، إلا أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق قد لا يدفع بأحدهم في التشكيل الأساسي لوجهة نظر خاصة به لكنه سيقوم بالتأكيد بإجراء تغييرات في التشكيل الذي خاض مباراة المريخ، خاصة أن مواجهة الترجي تحتاج إلى لاعبين أصحاب خبرة اعتادوا اللعب تحت ضغط الجماهير لذلك قد يعود حمزة المثلوثي للعب في قلب الدفاع بجوار محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ويلعب عمر جابر في الجبهة اليمني ومحمد عبد الشافي في الجبهة اليسرى.

فيريرا يدرك أن الدفع بسيف جعفر في الوسط بجوار نبيل عماد دونجا لن يكون مفيدا للفريق لأن المباراة تحتاج للاعبين يملكون الشراسة في الالتحام مع المنافسين، لذلك الدفع بعمرو السيسي بجوار دونجا سيكون مهما لتأمين الجانب الدفاعي، ويمكن الدفع بسيف جعفر بجوار أحمد سيد زيزو وسيف الجزيري في الخط الهجومي، على أن تكون التغييرات حسب سير ونتيجة المباراة خاصة أن فيريرا قام بدراسة فريق الترجي جيدا بعد مشاهدة عدد من مبارياته المحلية إضافة لمباراتيه مع المريخ وشباب بلوزداد في دوريؤ أبطال أفريقيا.

الزمالك أدى تدريبه أمس بملعب رادس وركز خلاله الجهاز الفني على طريقة اللعب التي سيخوض بها المباراة والتي تعتمد على تأمين الجانب الدفاعي في الشوط الأول وامتصاص حماس لاعبي وجماهير الترجي عن طريق الارتداد لوسط الملعب عند فقد الكرة لتضييق المساحات أمام لاعبي الترجي والعمل على بقاء نتيجة التعادل أطول وقت ممكن، ثم مباغتة الترجي هدف قد يكون كافيا لحصد النقاط الثلاث التي ستعيد للفريق الأبيض الأمل في المنافسة على التأهل للدور ربع النهائي.

يدير المباراة طاقم تحكيم مغربي بقيادة رضوان جيد ويساعده الحسن أزاكاو ومصطفى أكركاد ومعهم كريم صبري حكمًا رابعًا.