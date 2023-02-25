نيابة النقض توصى برفض طعن مرتضى منصور وتطالب بتأييد حبسه

أوصت نيابة النقض، في مذكرتها، برفض الطعن المقدم من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وتأييد حكم حبسه شهرًا الصادر ضده.

وانتهت نيابة النقض- في تقريرها الاستشاري غير الملزم للمحكمة- بموافقة الحكم الصادر من مستأنف الاقتصادية لصحيح القانون، وبعدم سداد أوجه الطعن المقدمة من الدفاع.

وتنظر محكمة النقض، اليوم، أولى جلسات طعن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه، في دعوى إدانته بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وكان المستشار مرتضى منصور طعن أمام محكمة النقض على حكمين قضائيين صدرا ضده بالحبس، أحدهما يستوجب النفاذ منذ تاريخه بمعاقبته بالحبس شهرًا والحكم الآخر بمعاقبته بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.