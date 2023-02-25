السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استخراج جثمان شاب إثر سقوطه بترعة الباسوسية فى حادث بالقليوبية

غريق
غريق

نجحت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن القليوبية فى استخراج جثمان شاب، إثر سقوطه بترعة الباسوسية بطريق خط 12 بنها القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية في حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل. 

وأسفر الحادث عن مصرع شابين بينهم المتوفى وإصابة ثالث وتم نقلهما إلى مستشفى القناطر الخيرية وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارة نقل ودراجة نارية بطريق خط 12 بنها- القناطر الخيرية أمام قرية بهادة دائرة المركز

وانتقلت على الفور قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين وقوع حادث تصادم بين دراجة ناريه كان يستقلها 3 أشخاص، وسيارة نقل، بطريق خط 12 بنها- القناطر الخيرية، أمام قرية بهادة وأسفر الحادث عن مصرع محمد م ج 19 سنة وإصابة عماد إ ع 18 سنة وتم تحويله إلى مستشفى قليوب، وحالته خطيرة 

فيما تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية من انتشال جثة الشاب الثالث اشرف ع ب المرافق لهما وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق 

وفى سياق متصل تكثف مديرية أمن القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص عثر عليها على طريق الرشاح بقرية نوى دائرة مركز شرطة شبين القناطر وتم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.
تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من الأهالى يفيد العثور على جثة شخص على طريق الرشاح بقرية نوى.


وتم إخطار مديرية أمن القليوبية وانتقل رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر وتبين أن الجثة لشخص يدعى "خ ا خ" وتم نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

القناطر الخيرية انتشال جثة الشاب قوات الانقاذ النهري مديرية أمن القليوبية مركز شرطة القناطر الخيرية مستشفى قليوب وقوع حادث تصادم

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