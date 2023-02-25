السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شولتس: مجموعة السبع وافقت على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

المستشار الألماني
المستشار الألماني أولاف شولتس

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الجمعة، إن مجموعة الدول السبع الرائدة صناعيا وافقت على فرض عقوبات إضافية ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

وأضاف شولتس، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الألمانية برلين بمناسبة الذكرى الأولى للحرب في أوكرانيا، "يجب أن نستمر في الضغط حتى تعود روسيا إلى القانون الدولي وتجلس إلى طاولة المفاوضات، بالطبع، يشمل هذا أيضًا ضغوطًا اقتصادية".

وأوضح عقب مؤتمر عبر الفيديو لزعماء مجموعة السبع قائلا "إننا اليوم ملتزمون باتخاذ مزيد من الإجراءات ونريد تنفيذها داخل الاتحاد الأوروبي مع حزمة العقوبات العاشرة واتخاذ الخطوات اللازمة".
وأكمل المستشار الألماني: "اتفقنا في مجموعة الدول السبع على أننا سنواصل تنسيق عقوباتنا بشكل وثيق وسد الثغرات".

وتابع أن "مجموعة الدول السبع أكدت مجدداً لأوكرانيا أنها ستدعم الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية ما دام ذلك ضروريًا، وسياسيًا، وإنسانيًا، وماليًا، وكذلك إمدادات أسلحة".
وشدد على ضرورة انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، ومن دون هذه الخطوة لن يكون ممكنا التفاوض على إنهاء الحرب.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير/ شباط 2022، هجوما على أوكرانيا تبعته ردود فعل دولية غاضبة، وتشترط موسكو لإنهائه تخلي كييف عن أي خطط للانضمام إلى أي كيانات عسكرية، والتزام الحياد، ما تعتبره الأخيرة "تدخلا في سيادتها". 

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