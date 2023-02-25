الرئيس الجزائرى: سنعيد فتح سفارتنا بأوكرانيا هذا الأسبوع

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الجمعة، قرار إعادة فتح سفارة بلاده في أوكرانيا، بعد عام من إغلاقها بسبب الحرب الدائرة هناك.

وقال تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثها التلفزيون الرسمي: "اتخذنا قرارا بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بإعادة فتح سفارة الجزائر بأوكرانيا هذا الأسبوع".

وتابع: "ستصدر وزارة الخارجية بلاغًا حول تفاصيل القرار".

ومطلع مارس 2022، أعلنت سفارة الجزائر في العاصمة الأوكرانية كييف تعليق عملها وإجلاء موظفيها بسبب الوضع الأمني.

وجاء القرار بعد إطلاق روسيا في 24 فبراير 2022، عملية عسكرية في أوكرانيا، ما زالت متواصلة وسط مساعٍ دولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتحقيق السلام.