السبت 25 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الجزائرى: سنعيد فتح سفارتنا بأوكرانيا هذا الأسبوع

الرئيس الجزائري عبد
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الجمعة، قرار إعادة فتح سفارة بلاده في أوكرانيا، بعد عام من إغلاقها بسبب الحرب الدائرة هناك.
وقال تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثها التلفزيون الرسمي: "اتخذنا قرارا بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بإعادة فتح سفارة الجزائر بأوكرانيا هذا الأسبوع".
وتابع: "ستصدر وزارة الخارجية بلاغًا حول تفاصيل القرار".
ومطلع مارس 2022، أعلنت سفارة الجزائر في العاصمة الأوكرانية كييف تعليق عملها وإجلاء موظفيها بسبب الوضع الأمني.
وجاء القرار بعد إطلاق روسيا في 24 فبراير 2022، عملية عسكرية في أوكرانيا، ما زالت متواصلة وسط مساعٍ دولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتحقيق السلام. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم فى مصر السبت 25-2-2023

الرئيس الجزائرى: سنعيد فتح سفارتنا بأوكرانيا هذا الأسبوع

الناتو يعلن عن اجتماع بين تركيا والسويد وفنلندا

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال فى تركيا إلى 44218 قتيلا

ماكرون: تضامن فرنسا مع تركيا سيستمر

محمد بركات: فوز منتخب الشباب على السنغال ليس مستحيلاً

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-٣»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال

الليكود يقدم شكوى إلى الشرطة ضد إيهود باراك: يحرض على العصيان المدنى