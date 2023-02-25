السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: لدينا أدلة عن اتجاه الصين لمد روسيا بسلاح فتاك

البنتاجون
البنتاجون

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، أن الولايات المتحدة "لديها أدلة" على اتجاه الصين نحو مد موسكو بسلاح فتاك، لاستخدامه في الحرب على أوكرانيا المستمرة منذ عام.

واعتبر المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر، أن دخول الصين صراع أوكرانيا ودعمها روسيا "سيزيد من سفك الدماء وإطالة أمد الحرب"، وفقا لمراسل "سكاي نيوز عربية".

وكانت مصادر مطلعة كشفت لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن الولايات المتحدة لديها معلومات استخبارية تفيد أن بكين تدرس تزويد روسيا بطائرات من دون طيار وذخيرة لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.

وقالت المصادر إنه "لا يبدو أن بكين اتخذت قرارا نهائيا بعد، لكن المفاوضات بين روسيا والصين حول سعر المعدات ونطاقها مستمرة".

وأضافت المصادر المطلعة على المعلومات الاستخباراتية، أنه "منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، طلبت موسكو مرارا وتكرارا طائرات من دون طيار وذخيرة من الصين، وكانت بكين تناقش بنشاط خلال الأشهر القليلة الماضية ما إذا كانت سترسل المساعدة الفتاكة أم لا".

والأسبوع الماضي، أطلقت الولايات المتحدة وحلفاؤها تحذيرا علنيا من الدعم العسكري الصيني المحتمل لروسيا، في محاولة لردع بكين عن المضي قدما في الخطط المزعومة، و"عبور نقطة اللاعودة" وفقا لمسؤولين أميركيين.

ومنذ بدء الحرب، تجنبت الصين إظهار الدعم العلني لروسيا لكنها لم تندد بالهجوم العسكري الذي بدأ في 24 فبراير 2022.

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