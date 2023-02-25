السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الناتو يعلن عن اجتماع بين تركيا والسويد وفنلندا

الناتو
الناتو

أعلن أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرج، عن اجتماع ثلاثي بين تركيا، وفنلندا والسويد سيعقد منتصف مارس المقبل بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث انضمام البلدين إلى الحلف.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده ستولتنبرغ مع رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس، ورئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، في العاصمة الإستونية تالين.

وقال ستولتنبرج إنه أجرى مناقشات "جيدة" مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة، الأسبوع الماضي، واتفقا على استئناف المحادثات وعقد اجتماع ثلاثي بين فنلندا والسويد وتركيا، في مقر الناتو في منتصف شهر مارس.

وأضاف أن الاجتماع سيعقد برعاية الناتو وسيركز على كيفية استكمال عملية انضمام الدولتين إلى التحالف.

وفي السياق، رحب ستولتنبرغ ببدء البرلمان المجري الأسبوع المقبل عملية التصديق على بروتوكول انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو.

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