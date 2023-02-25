السبت 25 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بأغنية «ما تفوتنيش أنا وحدى».. يحيى المنواتى يبهر لجنة تحكيم برنامج الدوم

يحيى المنواتى
يحيى المنواتى

أبهر المتسابق يحيى المنواتي، لجنة تحكيم مسابقة الغناء بالموسم الثاني من برنامج الدوم بموهبته المميزة، أثناء تقديمه أغنية "ما تفوتنيش أنا وحدي" لسيد مكاوي.

من جانبه أشاد الملحن حميد الشاعري بصوت المتسايق، قائلاً: "حلو أوي أوي، وكلنا أجمعنا بأنك خامة صوتية رائعة".

وقالت أنوشكا: "أداء رائع، وابتسامة جميلة، وأعتقد إنكم إنتم مستمتعين عشان كده بتمتعونا". 

وقال الشاعر أمير طعيمة: "حلو أوي يا يحي".

عن برنامج الدوم 

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا فى المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين فى مجالى الفنون التشكيلية والعزف الموسيقى للمشاركة فى مسابقات متخصصة فى البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيونى للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين فى كل مجال.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، وتقدم الشركتان من خلاله مبادرة لاكتشاف الموهوبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح، ويعرض أسبوعيا من الأربعاء إلى الجمعة الساعة 11 مساء على شاشة dmc.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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