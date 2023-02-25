السبت 25 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بـ أغنية «أكتبلك تعهد» لأنغام.. المتسابقة تمارا عماد تبهر لجنة تحكيم «الدوم»

تمارا عماد
تمارا عماد

قدمت المتسابقة تمارا عماد، أغنية "أكتبلك تعهد" للفنانة أنغام، ونجحت أن تنال إعجاب لجنة تحكيم مسابقة الغناء ببرنامج "الدوم" والتي تشكلت من الفنانة أنوشكا، والفنان والملحن حميد الشاعري، والشاعر الغنائي أمير طعيمة.

 

وأشاد الملحن حميد الشاعري بصوت المتسابقة:"برافو.. برافو بجد".

 

وعلقت الفنانة أنوشكا:"حقيقي بحييكي يا تمارا، لأنك ما قلدتيش، وغنيتي بشخصيتك أنت". 

 

وأشاد أمير طعيمة بموهبتها:"أغنية في منتهى الصعوبة، وأنت في منتهى منتهى منتهى الجمال".

 

الموسم الثاني من برنامج الدوم 

وعلى جانب آخر، تألق عدد كبير من مواهب الموسم الثاني من برنامج الدوم من مختلف محافظات مصر، من بينهم المتسابق أحمد الشوالي من حلايب والذي قدم عدد من الأغاني التراثية وأغاني محمد منير أمام لجنة تحكيم الغناء اللذين أشادوا بـ أدائه، والتي تضم كلا من الفنانة أنوشكا، والشاعر أمير طعيمة، والفنان حميد الشاعري، ورغم خروجة في مرحلة تجارب الأداء الكامل، إلا أن الشركة المتحدة منحته فرصة لحضور التدريبات والمشاركة في الحلقة النهائية يوم 17 مارس المقبل.

 

برنامج الدوم لاكتشاف المواهب
ويذكر أن برنامج الدوم لاكتشاف المواهب يعرض على شاشة  dmc،من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، ويضم عددًا كبيرًا من المتسابقين من مختلف محافظات مصر في العديد من المجالات، من بينهم الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي، بجانب الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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