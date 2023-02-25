منعم يوسف يشعل مسرح «الدوم» بأغنية «تعالى أدلعك».. واللجنة: أنت مطرب لايف

قدم المتسابق منعم يوسف، أغنية "تعالى أدلعك"، للفنان بهاء سلطان، على مسرح "الدوم"، أمام لجنة تحكيم فئة الغناء المكونة من الفنانة أنوشكا، والفنان حميد الشاعري، والشاعر الغنائي أمير طعيمة.

وعلقت الفنانة أنوشكا على أداء المتسابق خلال حلقة الليلة من "الدوم"، والمذاع عبر فضائية DMC، قائلة: "إدتني إحساس الانبساط ودا من أهم أدوات المطرب على المسرح إنك توصلي إني مستمتعه وأحس إنك مستمتع وأدائك رائع".

وعلق الفنان حميد الشاعري بقوله: "من أول يوم يامنعم وأنا معجب بصوتك، صوت نجم".

وأكد الشاعر الغنائي أمير طعيمة، أنه يغني بطريقة جيدة، والأمر الذي يساعده أنه مطرب لايف، ويغني وهو مبتسم ويسعد الناس، متابعًا:"جايلنا سابق بخطوة".

هدف البرنامج

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر، وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.