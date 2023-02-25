السبت 25 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية البريطانى: بوتين ينوى شن حرب استنزاف

بوتين
بوتين

قال وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، "ينوى شن حرب استنزاف".

 

وحذر كليفرلى - فى كلمة باجتماع مجلس الأمن الدولى، من أن "هناك حربين عالميتين قد أظهرتا حجم الرعب الذى يمكن أن يحدث".

 

ورجّح الوزير البريطانى، بشأن ما قد يجرى فى الأزمة الروسية الأوكرانية، أن "مئات الآلاف من البشر قد يقتلون أو يصابون، وقد ترتفع بشدة أزمات النقص في الطعام والوقود".


وشدد الوزير البريطانى على أنه "لهذه الأسباب وأخرى أكثر، فإنه لا يمكن ولا يجب لبوتين أن يفوز فى أوكرانيا".


كما حذّر من أن الأزمة الروسية الأوكرانية "تخاطر بالنظام العالمى نفسه"، كما حث على الانتباه فى الوقت ذاته إلى "التكتيكات التى يمكن أن يتبعها بوتين لإحباط الغرب".

رئيس التحرير

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