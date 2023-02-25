السبت 25 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تعلن عن مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار لأوكرانيا

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية

 أعلن وزارة الخارجية الأمريكية، عن مساعدات بقيمة 10 مليار دولار لأوكرانيا بالتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخزانة.

وذكرت الوزارة - في بيان على موقعها الإلكترونى - أن المساعدات ستشمل دعم الميزانية لحكومة أوكرانيا ومساعدة إضافية في مجال الطاقة لدعم الأوكرانيين الذين يعانون من هجمات روسيا.


وأشار البيان إلى أنه نتيجة لدعم الحزبين من الكونجرس، بدأت الولايات المتحدة في صرف 9.9 مليار دولار كدعم إضافي للميزانية لحكومة أوكرانيا.


وتعد هذه الأموال ضرورية لأوكرانيا لأنها تدافع عن نفسها ضد روسيا وتضمن أن الحكومة الأوكرانية يمكن أن تستمر في تلبية الاحتياجات الضرورية لمواطنيها، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وخدمات الطوارئ، بحسب البيان.


وساعدت المساعدات الاقتصادية الأمريكية المستمرة في حشد المانحين الدوليين الآخرين، بما في ذلك المساعدات التي خصصتها المفوضية الأوروبية واليابان وكندا والمملكة المتحدة لعام 2023، لتزويد أوكرانيا بالمساعدة الاقتصادية المطلوبة.


وأوضح البيان أنه بينما تواصل روسيا هجماتها التي لا هوادة فيها على البنية التحتية للطاقة المدنية والحرجة في أوكرانيا، يتم التنسيق أيضًا مع الكونجرس لتقديم مساعدة إضافية في مجال الطاقة لأوكرانيا وهي مساهمة بقيمة 250 مليون دولار ستمكن من تلبية الاحتياجات الفورية بما في ذلك معدات شبكة الطاقة الحيوية.


وستساعد هذه الأموال في إبقاء المدارس مفتوحة وعمل مولدات الطاقة في المستشفيات والحفاظ على دفء المنازل والملاجئ في جميع أنحاء أوكرانيا.


وتأتي هذه المساعدة بالإضافة إلى الـ 270 مليون دولار التي التزمت بهم الولايات المتحدة بالفعل لتعزيز أمن الطاقة في أوكرانيا خلال العام الماضي.


وسيساعد هذا الدعم أوكرانيا على تلبية احتياجاتها العاجلة في مجال أمن الطاقة وتحويل قطاع الطاقة لديها ليكون أكثر أمانًا ومرونة واستدامة ولامركزية.


وخلص البيان بالتأكيد أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بالعمل مع الحلفاء والشركاء لدعم شعب أوكرانيا وجهودهم لبناء مستقبل مزدهر وآمن وديمقراطي وحر.

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