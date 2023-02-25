السبت 25 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهيئات الاقتصادية اللبنانية: ارتياح كبير لتعليق إضراب المصارف لمدة أسبوع

الهيئات الاقتصادية
الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير

 أصدرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير بيانا عبرت فيه عن ارتياحها الكبير لنتائج التواصل والحوار بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتى وجمعية المصارف، والذى أفضى إلى اتخاذ المصارف قرارا بتعليق إضرابها لفترة أسبوع.

 

وأشادت الهيئات الإقتصادية (تجمع اقتصادي غير سياسي لأصحاب الأعمال) بهذا القرار الذي يعبر عن مسئولية عالية لدى جمعية المصارف خصوصا أن من شأنه تسهيل أمور موظفي القطاعين العام والخاص في الحصول على رواتبهم نهاية الشهر وتسيير أمورهم المعيشية والحياتية.
 

واعتبرت أن من شأن ذلك أن يؤدي أيضا وبشكل أساسي إلى تخفيف الإحتقان في الأسواق وإفساح المجال أكثر فأكثر لمعالجة الأمور بطريقة هادئة وموضوعية.


وكانت جميعة المصارف قد أعلنت تعليق الإضراب عن العمل لمدة أسبوع بناء على طلب من ميقاتى.

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وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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